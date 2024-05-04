أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي
عزز نادي أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على بورنموث 3 - 0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن الجولة السادسة والثلاثين من "البريميرليغ".
سجل أهداف أرسنال بوكايو ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة (45) ولياندرو تروسارد في الدقيقة (70) وديكلان رايس في الدقيقة (90+ 7).
وواصل الفريق اللندني، وصيف بطل الموسم الماضي، انتصاراته منذ خسارته أمام ضيفه أستون فيلا بنيتجة (0 - 3) الشهر الماضي، محققا فوزه الرابع تواليا، لكنه سيواجه تحديا جديدا للاحتفاظ بصدارته أمام مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي لم يخسر حتى الآن في 31 مباراة في جميع المسابقات.
وبهذا الفوز يرفع أرسنال رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر.
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