نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. (فيديو) إمام عاشور يفتتح أهداف الأهلي أمام الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

هدف إمام عاشور أمام الجونة

وافتتح إمام عاشور أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء عقب تمريرة من حسين الشحات ليسدد إمام عاشور في المرمى.

ويعد هذا الهدف هو الثاني على التوالي بعد تسجيل اللاعب أولى أهدافه في الدوري في شباك الإسماعيلي.

تشكيل الأهلي أمام الجونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.