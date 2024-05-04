نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الميرينجي يغرد منفردًا.. ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 بعد فوز ريال مدريد أمام قادش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ريال مدريد انتصارًا مهمًا بتغلبه على فريق قادش بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء جرى مؤخرًا ضمن مجريات الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم.

وعلى إثر هذا الفوز، تصدر ريال مدريد جدول الترتيب بالدوري بمجموع 87 نقطة، في حين استقر فريق قادش في المرتبة الثامنة عشر برصيد 26 نقطة.

إليكم تحديث لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد:

1. ريال مدريد - 87 نقطة

2. برشلونة - 73 نقطة

3. جيرونا - 71 نقطة

4. أتلتيكو مدريد - 64 نقطة

5. أتلتيك بيلباو - 61 نقطة

6. ريال سوسيداد - 54 نقطة

7. ريال بيتيس - 49 نقطة

8. فالنسيا - 47 نقطة

9. فياريال - 45 نقطة

10. خيتافي - 43 نقطة

11. أوساسونا - 39 نقطة

12. ألافيس - 38 نقطة

13. إشبيلية - 38 نقطة

14. لاس بالماس - 37 نقطة

15. رايو فاليكانو - 34 نقطة

16. ريال مايوركا - 32 نقطة

17. سيلتا فيجو - 31 نقطة

18. قادش - 26 نقطة

19. غرناطة - 21 نقطة

20. ألميريا - 14 نقطة