نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول يرتدي شارة قيادة النادي الأهلي لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ارتدى الدولي التونسي علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارة قيادة القلعة الحمراء لأول مرة في تاريخه مع المارد الأحمر.

وظل التونسي علي معلول يحلم بارتداء شارة كابتن النادي الأهلي بعدما قضى ثمان سنوات داخل أسوار القلعة الحمراء حيث حقق خلالها 19 بطولة مع المارد الأحمر.

علي معلول كابتن النادي الأهلي للمرة الأولى



وفي الدقيقة 61، ارتدى علي معلول شارة القيادة للمرة الأولى بعد خروج كريم نيدفيد من المواجهة ونزول أكرم توفيق بدلًا منه.

الأهلي يفوز أمام الجونة في الدوري

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على الجونة بثلاثة اهداف نظيفة، في المباراة التي تجري بينهما حاليًا ضمن منافسات الأسبوع 21 من بطولة الدوري الممتاز.