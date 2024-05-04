نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود كهربا يرفع أهداف الأهلي لثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي والجونة وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



وأضاف محمود كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة نتيجة احتساب ركلة جزاء بعد عرقلة حسين الشحات.

وكان محمود متولي قد سجل هدف المباراة الثاني بعد دربكة في منطقة جزاء ليسجل محمود متولي هدف المباراة الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة.



وكان إمام عاشور قد سجل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء عقب تمريرة من حسين الشحات ليسدد إمام عاشور في المرمى.

تشكيل الأهلي أمام الجونة:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور



الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.