الرياضة

محمود كهربا يرفع أهداف الأهلي لثلاثية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني  من والجونة وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".


وأضاف محمود كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة نتيجة احتساب ركلة جزاء بعد عرقلة حسين الشحات.

وكان  محمود متولي  قد سجل هدف المباراة الثاني بعد دربكة في منطقة جزاء ليسجل  محمود متولي هدف المباراة الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة.


وكان  إمام عاشور  قد سجل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء عقب تمريرة من حسين الشحات ليسدد إمام عاشور في المرمى.

تشكيل الأهلي أمام الجونة:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: كريم نيدفيد  - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور


الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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