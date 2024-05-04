ريال مدريد يلامس اللقب بثلاثية في قادش

ريال مدريد يلامس اللقب بثلاثية في قادشحقق ريال مدريد الفوز على فريق قادش بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف اللقاء كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 51، وجود بيلينجهام في الدقيقة 68، وخوسيلو في الدقيقة 90+3، ليرتفع رصيد ريال مدريد إلى 87 نقطة، وينتظر نتيجة مباراة برشلونة وجيرونا التي ستقام في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها، حيث يحتاج ريال مدريد لخسارة برشلونة من أجل التتويج رسميا باللقب السادس والثلاثين في تاريخه بالدوري الإسباني.

ونجح الريال في تقديم عرض قوي أمام قادش على الرغم من الاعتماد على العديد من العناصر الشابة والبديلة في تشكيلته الأساسية التي خاضت اللقاء وذلك من أجل منح بعض اللاعبين الأساسيين الفرصة لالتقاط الأنفاس قبل خوض مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا، حيث كان قد تعادل مع منافسه الألماني في لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما، فيما ستقام مباراة العودة في إسبانيا يوم الأربعاء المقبل.

ويأمل ريال مدريد أن يتعثر برشلونة أمام جيرونا من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 73، ويحتل فريق جيرونا المركز الثالث برصيد 71 نقطة، ويحتاج الريال إلى نقطة وحيدة لحسم اللقب رسميا.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع غرناطة يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والثلاثين من البطولة.