زلزال السيتي يجتاح البريميرليغ

زلزال السيتي يجتاح البريميرليغواصل مانشستر سيتي، حامل اللقب، مطاردة أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قاده المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند لفوز كبير على وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 5 ـ 1، اليوم ضمن الجولة السادسة والثلاثين من "البريميرليغ".

وسجل هالاند، الذي عزز تصدره لهدافي الدوري برصيد 25 هدفا، (سوبر هاتريك) في شباك وولفرهامبتون، حيث افتتح التسجيل لمانشستر سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة (12)، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة (35)، ثم أحرز ثالث الأهداف من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة (45+3).

وقلص هوانغ هي-تشان الفارق لصالح ولفرهامبتون في الدقيقة (53)، ولكن بعد دقيقة واحدة، عاد هالاند ليسجل الهدف الرابع لفريقه، فيما أكمل البديل خوليان ألفاريز خماسية السيتي في الدقيقة (85).

وهذا الفوز هو الخامس والعشرين هذا الموسم والسادس تواليا لمانشستر سيتي ليرفع رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر الذي تغلب في وقت سابق اليوم على بورنموث بنتيجة (3 ـ صفر)، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي بقية المباريات، حقق نيوكاسل يونايتد فوزه الثاني تواليا في الدوري على حساب ضيفه بيرنلي (4 -1)، متقدما إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 56 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي سيلتقي مضيفه كريستال بالاس بعد غد الاثنين في ختام مواجهات الجولة.

في المقابل، تلقى بيرنلي ضربة جديدة وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 24 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نوتينغهام فورست السابع عشر الذي فاز على مضيفه شيفيلد يونايتد (3 - 1).

أما شيفيلد، متذيل ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) من الجولة الماضية، فقد تكبد خسارته السادسة والعشرين هذا الموسم.

بدوره، اكتفى فولهام بالتعادل السلبي مع مضيفه برينتفورد من دون أن يجد طريق الفوز للمباراة الثالثة تواليا، ليصعد الفريق إلى المركز الثاني عشر مؤقتا برصيد 44 نقطة، فيما بقي برينتفورد في المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة.