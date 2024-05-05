ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني

ريال مدريد بطلاً للدوري الإسبانيتُوج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي، بعد خسارة غريمه برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 2-4، يوم السبت، في إطار الجولة 34 من عمر الليغا.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه، وذلك قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة، مستفيدا من سقوط برشلونة أمام جيرونا، وانتصاره اليوم على فريق قادش بثلاثية نظيفة.

ونجح ريال مدريد في استعادة لقب الليغا الإسانية، بعدما توج به برشلونة في الموسم الماضي.

وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة أمام جيرونا بنتيجة 2-4، وهي نفس الهزيمة التي تلقاها الفريق الكتالوني أمام نفس الفريق في لقاء الدور الأول بمدينة برشلونة، ليفقد البرسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا.

سجل رباعية جيرونا، بورتو "هدفان" في الدقيقتين 65 و75، وأرتيم دوفبيك في الدقيقة 4، وميجيل جوتيريز في الدقيقة 67، فيما أحرز ثنائية برشلونة كل من أندرياس كريستينسن في الدقيقة 3 وروبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة 46.

وتجمد رصيد برشلونة عند 73 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، فيما خطف جيرونا المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 74 نقطة، في الوقت الذي يتصدر فيه ريال مدريد جدول المسابقة برصيد 87 نقطة.