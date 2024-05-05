نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة كبرى عن هروب نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد محمد مجدي أفشة، نجم الفريق من المباريات الأخيرة بسبب الصدام الأخير الذي حدث بين الطرفين بسبب اعتراض اللاعب على عدم المشاركة.

موقف أفشة داخل الأهلي

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" أفشة من الأوراق الهامة داخل الأهلي وتاريخه جيد وكبير داخل القلعة الحمراء، ولا يصح ما يتم ترديده مؤخرًا".

وواصل:" البعض تحدث عن هروب أفشة ولكن السؤال هنا من ماذا يهرب؟ من يرغب أو يفكر للهروب من الأهلي".

و أشار: "رأيت أفشة خلال مواجهة الديربي بالمملكة العربية السعودية، كان يقوم بالاحماء بالجري بشكل جنوني، ليؤكد جاهزيته دائما".

وأختتم: "أفشة لاعب كبير، ولا بد من تنبيه اللاعبين المميزين قبل التوغل في الطريق الخطأ، اللاعب إذا التفت للتصريحات وافتعال الأزمات واللقطات ينتهي كرويا، وأفشة ليس من ضمنهم".