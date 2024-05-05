نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 5-5-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

تشيلسي ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1

برايتون ضد أستون فيلا، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 2

ليفربول ضد توتنهام، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- آرسنال: 83 نقطة

2- مانشستر سيتي: 82 نقطة

3- ليفربول: 75 نقطة

4- أستون فيلا: 67 نقطة

5- توتنهام: 60 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد: 56 نقطة

7- مانشستر يونايتد: 53 نقطة

8- تشيلسي: 51 نقطة

9- وست هام: 49 نقطة

10- بورنموث: 48 نقطة

11- وولفرهامبتون: 46 نقطة

12- برايتون: 44 نقطة

13- فولهام: 43 نقطة

14- كريستال بالاس: 40 نقطة

15- إيفرتون: 37 نقطة

16- برينتفورد: 36 نقطة

17- نوتينجهام فورست: 29 نقطة

18- لوتون تاون: 26 نقطة

19- بيرنلي: 24 نقطة

20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة

