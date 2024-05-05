نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 5-5-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم
تشيلسي ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1
برايتون ضد أستون فيلا، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 2
ليفربول ضد توتنهام، في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
1- آرسنال: 83 نقطة
2- مانشستر سيتي: 82 نقطة
3- ليفربول: 75 نقطة
4- أستون فيلا: 67 نقطة
5- توتنهام: 60 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد: 56 نقطة
7- مانشستر يونايتد: 53 نقطة
8- تشيلسي: 51 نقطة
9- وست هام: 49 نقطة
10- بورنموث: 48 نقطة
11- وولفرهامبتون: 46 نقطة
12- برايتون: 44 نقطة
13- فولهام: 43 نقطة
14- كريستال بالاس: 40 نقطة
15- إيفرتون: 37 نقطة
16- برينتفورد: 36 نقطة
17- نوتينجهام فورست: 29 نقطة
18- لوتون تاون: 26 نقطة
19- بيرنلي: 24 نقطة
20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة