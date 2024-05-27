نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيري يصل لرقم مميز بعد هدفه أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إحراز الهدف الثاني للفارس الأبيض في شباك الاتحاد السكندري، في في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الجزيري يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الزمالك الأجانب مناصفة مع السوداني عمر النو

بهذا الهدف؛ نجح الجزيري من الوصول إلى الهدف رقم 35 بقميص القلعة البيضاء، ليحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الزمالك الأجانب مناصفة مع اللاعب السوداني عمر النور.

حيث يتربع النجم اليمني علي محسن على عرش قائمة هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفًا.

فيما يأتي النجم المغربي أشرف بن شرقي، في المركز الثاني بقائمة هدافي القلعة البيضاء الأجانب، برصيد 43 هدف.

وحقق الفارس الأبيض فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وبهذا الفوز؛ رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 28 محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36 في المركز الخامس.