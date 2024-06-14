نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت للتو مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضد فاركو بنتيجة 2-1 في استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الـ11 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو

سجل إمام عاشور هدفين للأهلي، بينما سجل جابر كامل هدف فاركو الوحيد. بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة من 16 مباراة، ويبقى له تسع مباريات مؤجلة قادمة.

المباراة القادمة للأهلي ستكون ضد الاتحاد السكندري في إطار الجولة 26 من الدوري المصري، وستقام في استاد الجيش ببرج العرب أيضًا.

من المقرر أن تُلعب المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.