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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - لحظة بلحظة.. مباشر مباراة ألمانيا وإسكتلندا.. بطولة أمم أوروبا 2024.. لحظة بلحظة.. مباشر مباراة ألمانيا وإسكتلندا.. بطولة أمم أوروبا 2024.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم نحو الملعب الذي سيحتضن المواجهة المنتظرة بين المنتخب الألماني ونظيره الإسكتلندي، في إطار منافسات بطولة أمم أوروبا 2024. تأتي هذه المباراة ضمن مرحلة المجموعات، وتحمل أهمية خاصة لكل من الفريقين اللذين يسعيان لتأكيد حضورهما القوي في هذه البطولة القارية. المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، يدخل هذه المباراة بتشكيلة قوية وطموحات كبيرة لاستعادة مجده الأوروبي، في حين يأمل المنتخب الإسكتلندي في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية.

في هذا السياق، تشكل المباراة بين ألمانيا وإسكتلندا تحديًا كبيرًا لكل من المدربين واللاعبين على حد سواء. المنتخب الألماني، بقيادة مدربه المحنك، يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة بثبات. من ناحية أخرى، يعتمد المنتخب الإسكتلندي على روح الفريق العالية والتكتيك الجماعي للوقوف في وجه الألمان، ومحاولة تحقيق مفاجأة تهز أركان البطولة. الترقب يسود الأجواء، حيث ينتظر الجميع أداءً كرويًا عالي المستوى يجمع بين المهارات الفردية والخطط الجماعية.

الأجواء داخل الملعب وعلى مدرجاته ستكون مشتعلة بلا شك، حيث سيزحف الآلاف من المشجعين لمساندة منتخباتهم في هذه المواجهة المرتقبة. الأعلام ترفرف، والهتافات تعلو، والتشجيع يصل إلى ذروته، في مشهد يعكس شغف الجماهير بكرة القدم. ستكون هذه المباراة بمثابة احتفالية رياضية لا تُنسى، تجمع بين الحماس والإثارة والتنافس الشريف، وتعيد إلى الأذهان العديد من المواجهات التاريخية التي شهدتها البطولة عبر سنواتها الطويلة.

مع انطلاق صافرة البداية، ستتجه الأنظار إلى أرضية الملعب لمتابعة كل حركة وكل تسديدة. الجميع يتابع بفارغ الصبر، يترقبون لحظة بلحظة تطورات المباراة، سواء من داخل الاستاد أو من خلال الشاشات في المنازل والمقاهي. التوقعات كثيرة، والتكهنات لا تنتهي، ولكن الحسم سيكون على أرض الملعب، حيث يكتب اللاعبون التاريخ بأقدامهم، ويحددون مصير فرقهم في هذه البطولة القارية العريقة.

موعد مباراة ألمانيا ضد أسكتلندا في يورو 2024

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ألمانيا ضد أسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب أليانز أرينا، في ألمانيا.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمواجهة أسكتلندا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – نيكلاس سوليه – أنطونيو روديجر.

خط الوسط: فلوريان أندريش – توني كروس -إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب ألمانيا ضد أسكتلندا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة يورو 2024، وستنقل مباراة منتخب ألمانيا ضد أسكتلندا عبر قناة beIN Sports Max 1.