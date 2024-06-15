مدرب فاركو يكشف أسباب الخسارة أمام الأهلي ويؤكد: نلعب بطريقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، عن سعادته الكبيرة بأداء لاعبيه خلال المباراة اليوم أمام الأهلي في الدوري الممتاز، التي أُقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مدرب فاركو يكشف أسباب الخسارة أمام الأهلي

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بعد اللقاء، أكد خطاب أن لاعبي فريق فاركو قدموا أداءً متميزًا ونفذوا التعليمات الفنية المطلوبة بشكل ممتاز على مدار اللقاء.

وأعرب خطاب عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية كانت ستساعد الفريق في تحسين موقفه الحالي، مؤكدًا أن كل نقطة يحققها الفريق تعتبر هامة للغاية في مسيرة بطولة الدوري. كما شكر خطاب لاعبيه على الأداء المبهر الذي قدموه وعلى الروح العالية التي ظهروا بها أمام النادي الأهلي.

وأوضح خطاب أنه كان متحمسًا طوال اللقاء لتحفيز اللاعبين واستعادة الثقة في أنفسهم، مُضيفًا أنه عدَّل طريقة لعب الفريق خلال المباراة وجازف في الفترة الأخيرة بدخول اللاعب وليد علي بديلًا للاعب انكادا، الذي كان متعبًا بعد مشاركته مع منتخب غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بهدف زيادة الكثافة الهجومية.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1، ليرفع الأهلي رصيده إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، في حين يتذيل فاركو الترتيب بالمركز الـ16 برصيد 21 نقطة من 24 مباراة.