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أحمد جودة - القاهرة - أصدر سيف سمير كابتن فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب الوطني، بيانًا لتوضيح ما حدث خلال الساعات الماضية، على خلفية عدم مصافحته لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، في مراسم تتويج زعيم الثغر بلقب دوري السوبر.

قائد "سلة الأهلي" يكشف تفاصيل أزمته مع محمد مصيلحي

وجاء بيان سيف سمير كالآتي:

“تعمد بعض المغرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مباراة الاتحاد والأهلي في بطولة الدوري تشويه صورتي في محاولة بائسة لخلق صورة مضللة لصورتي الحقيقية والرياضية واتهامي باتهامات عنصرية غير أخلاقية”.

“ولغلق الباب أمام المتربصين والحاقدين أؤكد أن مبادئي وأخلاقياتي التي تربيت ونشأت عليها خلال سنوات حياتي في النادي الأهلي ستظل راسخة كما هي، وأؤكد أنني أُكن كل التقدير والاحترام لجميع المؤسسات والأشخاص في مجال الرياضة داخل وخارج مصر”.

“وتوضيحًا مني للصورة التي حاول البعض ترويجها لخلاف (باطل) بيني وبين الحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد ودون سرد أو الدخول في تفاصيل فقد بادرت بالاتصال به وجمعتنا مكالمة ودية راقية أمس بعد انتهاء المباراة وهنأته على البطولة وتناقشنا في وجهات النظر بكل احترام وتقدير كعادتي مع الجميع”.

“وردًا على موقف عدم سلامي على الحاج محمد فالحقيقة أنني كنت أستفسر منه عن أمر ما بخصوص موقف معين لا أريد الخوض في تفاصيله ولم ألاحظ أن يده ممدودة للسلام وتم ذلك أمام الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة والمهندس خالد مرتجي وعدت مرة أخرى وسلمت عليه مرة تانية.. وأحزنني تفسيرها على هذا النحو خاصة أنني والفريق بأجمعه سلمنا على كل ممثلي اتحاد السلة والنادي الأهلي ونادي الاتحاد خلال تسلمنا الميداليات”.

“وأولًا وأخيرًا أوكد على احترامي وتقدير الكامل للحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وذلك ما تربيت عليه وتعلمته طوال مشواري مع الرياضة وداخل النادي الأهلي”.

وكان اتحاد كرة السلة أصدر قرارًا بتحويل سيف سمير للتحقيق عقب أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على جماهير الأخير.

وتوج الفريق الأول للاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر لكرة السلة، بعد التفوق على الأهلي بنتيجة (3-1)، في سلسلة مباريات الدور النهائي.

