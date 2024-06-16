نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل هولندا أمام بولندا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل الفريق لمباراته الأولى في يورو 2024 أمام بولندا بدور المجموعات.

تشكيل هولندا أمام بولندا

حراسة المرمى: فيربروجن.

خط الدفاع: ناثان آكي، فيرجيل فان دايك، دي فريج، دومفريس.

خط الوسط: فيرمان، ريندرس، شوتن.

خط الهجوم: تشافي سيمونز، ديباي، جاكبو.

البدلاء: فريمبورج، فان دي فن، بليند، مالين، ماتسين، زيركزي، برجيون، جرافنبرخ، جاستن بيلو، مارك فليكين، جيرترويدا، دي ليخت، فينالدوم، فيجورست.

