نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يحسم موقفه من الاعتزال الدولي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي من فكرة الاعتزال الدولي عقب المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 رفقة منتخب البرتغال.



وأشارت شبكة ريليفو الإسبانية إلى أن رونالدو الذي يبلغ من العمر 39 عامًا لا يبدو أنه ينوي التوقف عن اللعب مع كتيبة سيلساو أوروبا عقب نهاية كأس أوروبا الحالي والذي يستعد مع منتخب بلاده لبدء المباريات في دور المجموعات بمواجهة التشيك يوم غد الثلاثاء.



وأكدت الشبكة الإسبانية أن نسخة اليورو الحالية لن تكون البطولة الكبرى الأخيرة التي يخوضها رونالدو، حيث يريد الدون البرتغالي الاستمرار في الدفاع عن ألوان منتخب البرتغال في البطولات.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد الإسباني يرغب في البقاء على ذمة منتخب بلاده حتى المشاركة في بطولة كأس العالم في عام 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وأفادت الشبكة الإسبانية بأن كريستيانو رونالدو يرغب في القتال للمرة الأخيرة على الفوز بلقب كأس العالم الذي لم يسبق له الفوز به علمًا بأنه تمكن من قبل من الوقوف على منصة التتويج كبطل لليورو في نسخة 2016 التي أقيمت وقتها في فرنسا.