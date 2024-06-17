نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بلجيكا المقبلة عقب الخسارة أمام سلوفاكيا بكأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خسر منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم أمام نظيره سلوفاكيا، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة بلجيكا المقبلة عقب الخسارة أمام سلوفاكيا

يواجه بلجيكا نظيره منتخب بلجيكا، يوم السبت المقبل الموافق 22-6-2024، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد رومانيا في يورو 2024

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط.