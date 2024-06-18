نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وتُقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجاري، على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، عمر كمال

محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، عمر كمال الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، عبد القادر، حسين الشحات

مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، عبد القادر، حسين الشحات الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.