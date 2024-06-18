نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحكم مباراة فاركو وزد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاطمة الحديدي

انتهت منذ قليل أحداث مباراة زد أمام فاركو والتي تجمعهم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري.

واستطاع أصحاب القمصان البرتقالية التعادل أمام زد في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

أحداث المباراة



عمرو ناصر سجل ثنائية لنادي فاركو وذلك في الدقيقة 49 والدقيقة 74 من عمر اللقاء، ليظن فاركو أنه استطاع الانتصار.

ومن جانب زد سجل شادي حسين هدف في الدقيقة 34 من عمر اللقاء وعبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 13 من الوقت بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة احتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة ورفع زد رصيده للنقطة 48 في المركز الرابع.

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