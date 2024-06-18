منتخب تركيا يكتب التاريخ للمرة الأولى في البطولات الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب تركيا نجاح باهر في البطولات الأوروبية الكبرى بعد الفوز على منتخب جورجيا بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

ولعب منتخب تركيا مباراة هامة ضد نظيره منتخب جورجيا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في أولى مباريات افتتاح يورو 2024 والتي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء.

منتخب تركيا يتألق في البطولات الأوروبية

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن منتخب تركيا حقق الفوز لأول مرة في مواجهته بالبطولات الكبرى الأوروبية، ليدخل التاريخ بهذا الفوز.

ويتواجد منتخب تركيا وجورجيا بجانب كل من منتخب البرتغال والتشيك في المجموعة السادسة من بطولة يورو 2024.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب تركيا صدارة مجموعته في بطولة أوروبا برصيد ثلاث نقاط بينما يتذيل جورجيا الترتيب دون نقاط.