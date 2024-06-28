نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكم يقرر الغاء مباراة سموحة وبيراميدز لموعد لاحق بسبب حادث الحريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحكم الغاء مباراة سموحة وبيراميدز، معلنا صافرة انتهاء المواجهة وتوقفها بسبب اندلاع الحريق في ستاد الإسكندرية الذي يستضيف مواجهة الفريقين حاليا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وفي حالة عدم خوض المواجهة والغائها حسب لائحة رابطة الأندية المصرية 2023-2024 في مباراة سموحة وبيراميدز.

ينتظر الحكم الوقت القانوني إذا لم يتم عوده الإضاءة ستنتهي المباراة ويعتبر فريق سموحه صاحب الأرض خسران 2-0، ويفوز بيراميدز باللقاء بسبب انقطاع الكهربا حيث لا يعد ظرفا قهريا وفقا لبند عدم اكتمال المباراة.



وأشتعلت النيران في مباراة سموحة وبيراميدز في المبارة التي تقام حاليا على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتوقفت المباراة في الشوط الثاني.



وفي الدقيقة ال 51 توقفت احدث الشوط الثاني بين فريق سموحة وبيراميدز، بسبب النيران التي ملأت ستاد الإسكندرية وتوقف اللاعبين عن المباراة بسبب وجود حريق في الملعب.



وفور ذلك توجهت سيارة الإطفاء لمحاولة السيطرة على الوضع الحادث كما تواجد عربان الإسعاف أيضا خوفا من وجود أي إصابات.



وامتلأت مقصورة الصحفيين بالدخان المتطاير في مباراة سموحة وبيراميدز عقب اشتعال حريق داخل غرفة التحكيم في الكابلات.

وتقام حاليا مباراة تجمع بين فريق بيراميدز ضد سموحه ولحد الان المواجهة متوقفة على التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.