نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تعلن إعادة مباراة بيراميدز وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس رابطة الأندية أحمد دياب إعادة مباراة سموحة وبيراميدز مرة أخرى بسبب ما حدث في ستاد الإسكندرية موضحا أنه سيتم وضعها تحت بند الظروف القهرية وبالتالي يتم إعادتها مرة أخرى.

رابطة الأندية تعلن إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

وأعلن الحكم الغاء مباراة سموحة وبيراميدز، معلنا صافرة انتهاء المواجهة وتوقفها بسبب اندلاع الحريق في ستاد الإسكندرية الذي يستضيف مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر فور وجود حريق توجهت سيارة الإطفاء لمحاولة السيطرة على الوضع الحادث كما تواجد عربات الإسعاف أيضا خوفا من وجود أي إصابات.

وأشتعلت النيران في مباراة سموحة وبيراميدز في المبارة التي اقيمت على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتوقفت المباراة في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة ال 51 توقفت احدث الشوط الثاني بين فريق سموحة وبيراميدز، بسبب النيران التي ملأت ستاد الإسكندرية وتوقف اللاعبين عن المباراة بسبب وجود حريق في الملعب.

وفور ذلك توجهت سيارة الإطفاء لمحاولة السيطرة على الوضع الحادث كما تواجد عربان الإسعاف أيضا خوفا من وجود أي إصابات.

وامتلأت مقصورة الصحفيين بالدخان المتطاير في مباراة سموحة وبيراميدز عقب اشتعال حريق داخل غرفة التحكيم في الكابلات.

وتوقفت مباراة بيراميدز ضد سموحه على التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.