نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة ويلز تكشف تطورات حالتها الصحية ومراحل علاجها من مرض السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت أميرة ويلز أنها "تحقق تقدما جيدا" في علاجها من مرض السرطان، وستحضر مراسم استعراض الراية الملكية السبت، ليكون ذلك أول ظهور لكيت ميدلتون منذ تشخيصها بالمرض.

ولم تظهر كيت، 42 عاما، زوجة الأمير ويليام في أي فعاليات عامة هذا العام. وأعلنت في مارس أنها ستخضع لعلاج كيماوي بسبب تشخيصها بنوع لم تعلنه من مرض السرطان.

وكتبت كيت في بيان نشر الجمعة "أحرز تقدما جيدا، لكن كما يعرف أي شخص يخضع للعلاج الكيماوي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة،" مضيفة أن أمامها "بضع شهور أخرى" من العلاج.

وأوضحت "أتطلع لحضور موكب عيد ميلاد الملك نهاية هذا الأسبوع مع أسرتي، وأتمنى الانضمام لبعض المشاركات العامة خلال الصيف، لكنني أعرف بنفس القدر أنني لم أتجاوز مرحلة الخطر بعد".

ويمثل الإعلان مؤشرا جيدا مهما، لكنه لا يعني بالنسبة لكيت العودة للواجبات العامة بدوام كامل.