نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الجيش الأمريكي يقرر إزالة الرصيف العائم في غزة.. اعرف السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنه من المقرر أن يتم إزالة الرصيف العائم من سواحل قطاع غزة، وسيتم نقله إلى أسدود في إسرائيل.

لماذا يتم إزالة الرصيف العام في هذا التوقيت؟

جاء قرار القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنه من المقرر أن يتم إزالة الرصيف العائم من سواحل قطاع غزة،؛ بسبب ارتفاع أمواج البحر.

نستهدف سلامة الأفراد الأميركيين

وذكر البيان الأمريكي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الأفراد الأميركيين، وأيضًا من أجل منع وقوع أضرار على الرصيف بسبب تقلبات البحر.

واعتبر البيان أن قرار "نقل الرصيف مؤقتًا"، تم اتخاذه لضمان استمرار عمله لاحقًا، ولتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وكان استشهد، منذ قليل، عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من خمسين آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 37،266 فلسطينيًا، وإصابة 85،102 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.