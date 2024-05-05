انت الأن تتابع خبر تل أبيب تضع شرطًا لإطلاق سراح البرغوثي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة عدم معارضة تل أبيب لإطلاق سراح القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، شريطة أن يتم نقله إلى غزة بدلاً من الضفة الغربية.



وأشارت تقارير من مصادر متعددة إلى أن حماس قد وافقت على تخفيف بعض شروطها المتعلقة بوقف إطلاق النار، بحسب القناة العبرية.



وقالت مصادر إن حماس على الدخول في مرحلة أولى من الهدنة تستمر 40 يومًا، والتي ستشمل إطلاق سراح 33 محتجزا، مقابل إطلاق سراح 20 أسيرا فلسطينيا لكل محتجز يفرج عنه، بحسب شبكة "أي 24" العبرية.



وأشار مسؤول سياسي في تل أبيب إلى أن وفدًا من الكيان لن يغادر إلى القاهرة إلا بعد تلقي رد من حماس على الاقتراح بخصوص صفقة التبادل. يتضمن الاقتراح أيضًا إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، وتعليق الرحلات الجوية فوق القطاع لعدة ساعات يوميًا خلال فترة الهدنة .