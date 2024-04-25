"رسائل الشيخ دراز" و"بنات ألفة" يحصدان جائزة الاتحاد الأوربي

القاهرة - محمد ابراهيم - ذهبت جائزة الاتحاد الأوروبي مناصفةً بين الفيلم المصري "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماجي مرجان، و"بنات ألفة" وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هي فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي

ورأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، المخرجة هالة خليل، وضمت في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر والفنان الفنلندي شيروان حاجي.

ومنحت لجنة تحكيم جائزة أفلام ذات أثر جائزة أفضل فيلم لفيلم "قلتلك" إخراج ملك الصياد وهو إنتاج مصري أمريكي ألماني، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم "نور عيني" إخراج مهند دياب، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فكرة لفيلم "نهار داخلي" إخراج رفيق جوزيف.

لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر

وضمت لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة د. داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا" المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي، والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة.