قنوات ART تنعي المخرج والسيناريست عصام الشماع: أعماله ستظل خالدة في وجدان المشاهد العربي

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أحمد جودة - القاهرة - نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART المخرج والسيناريست الكبير د.عصام الشماع، الذي رحل عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد مسيرة فنية حافلة بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي ستظل خالدة في وجدان المشاهد المصري والعربي.

معلومات عن المخرج والسيناريست عصام الشماع



جدير بالذكر أن المخرج والسيناريست عصام الشماع تعاون خلال مشواره الفني مع كبار النجوم في السينما والتليفزيون منهم عمر الشريف، صلاح السعدني، محمود عبد العزيز، نور الشريف، نبيلة عبيد، معالي زايد، فاروق الفيشاوي، محمود حميدة وأحمد زكي.

أبرز أعمال المخرج عصام الشماع

قدم "الشماع" خلال مشواره العديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور منها مسلسلات "رجل في زمن العولمة"، "عظمة يا ست"، "الكبريت الأحمر"، وعلى الصعيد السينمائي قدم "الشماع" العديد من الأفلام المهمة منها "طالع النخل"، "الأراجوز"، "كابوريا"، "دنيا عبد الجبار"، "النمس"، "الجنتل"، "كروانة"، "توت توت" وقدم آخر أعماله عام ٢٠١٧ من خلال فيلم "أخلاق العبيد" بطولة الفنان خالد الصاوي.