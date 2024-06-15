نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسلسل محمد سامي وعمرو سعد في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهي المُخرج محمد سامي من وضع الإطار الدرامي العام للمُسلسل وكتب الحلقات الأولى منه، ويُعد هذا هو التعاون الدرامي الأول بين عمرو سعد ومحمد سامي، وسيُعرض خلال موسم رمضان 2025.



ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على مجموعة قنوات ام بي سي.

وعلى صعيد آخر، أشار المُخرج محمد سامي إلى أنه سعيد جدًا بالعمل الدرامي الأول مع النجم عمرو سعد، وقال إنه مُمثل كبير وموهوب وحالت الظروف أن نجتمع في عمل درامي من قبل ونأمل أن يُحقق المُسلسل الجديد نجاح كبير.

مفاجأة محمد سامي للجمهور

وأوضح أن المُسلسل الجديد سيشهد مفاجآت كبيرة في أحداث المسلسل من حيث الشكل والمضمون والتصوير والتقنيات الفنية والبشرية وأماكن التصوير.



آخر أعمال عمرو سعد

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد مسلسل الأجهر الذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد ماجد، نور النبوي، ناهد السباعي، أحمد صفوت، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، وغيرهم.



آخر أعمال محمد سامي



والجدير بالذكر آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة الفنانة مي عمر، وشارك فيه أحمد زاهر، طارق النهري، أحمد ماجد، كمال أبو رية، وغيرهم، وحقق المسلسل نجاحات واسعة فور عرضه على الشاشة.