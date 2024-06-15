نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. طرح فيلم " شماريخ" عبر نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض منصة نتفليكس فيلم “ شماريخ” للنجم أسر ياسين وذلك بعد رفعه من دور العرض السينمائية.

من المقرر أن يطرح العمل في يوم ١٧ يونيو الجاري الموافق ثاني ايام عيد الاضحى المبارك

ويمثل شماريخ التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل، حيث اجتمعا من قبل في فيلم صاحب المقام في 2020، كما ظهرت أمينة ضيف شرف ضمن أحداث فيلم فرقة الموت الذي يقدم بطولته أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث.

احدث اعمال الفنان آسر ياسين هو بطولة فيلم "فرقة الموت" الذي بدأ تصويره في الأيام الماضية مع الفنان أحمد عز، يجسد شخصية صعيدية ضمن أحداث العمل، فيما يجسد آسر هذا العام شخصية خُط الصعيد الذي يدخل في صراعات عديدة مع ضابط شرطة.