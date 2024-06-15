نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس تعاني من الكوابيس في " روح جدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة رنا رئيس تصوير مشاهدها في مسلسل “ روح جدو” للمخرج أسامي عرابي والمؤلف حسام كمال.

وذكرت مصادر صحفية أن رنا رئيس ستظهر بشخصية دكتورة وخطيبة إسلام إبراهيم خلال الأحداث وتعاني من الاشباح والكوابيس داخل العمل في إطار من الفانتازيا.

مسلسل روح جدو من نوعية أعمال الدراما القصيرة، مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ومن بطولة رنا رئيس، إسلام إبراهيم، إنتصار، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ومحمد محمدي، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، ومن إخراج أسامة عرابي.

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس كان مشاركتها في مسلسل سر إلهي والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.