تركي آل شيخ يعلن عن فوز موسم الرياض بجائزتين في مهرجان كان ليونز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فوز "موسم الرياض" بجائزتين ضمن فعاليات حفل ختام كان ليونز الدولي، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وشارك تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه على فيسبوك، وعلق عليها قائلًا: "يحقق موسم الرياض إنجاز استثنائي ويحصل على جائزتين برونزية و6 ترشيحات في مهرجان كان ليونز الدولي شهادة على التميز والإبداع السعودي في مجال التسويق والإعلان عالميًا".





نبذة عن مهرجان كان ليونز





مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع هو حدث سنوي عالمي للعاملين في مجال الاتصالات الإبداعية والإعلان، ويعتبر أكبر تجمع لصناعة الإعلان والاتصالات الإبداعية، وهو مستوحى من مهرجان كان السينمائي وأقيم لأول مرة في مدينة البندقية عام 1954، ويعد المهرجان هو العرض العالمي الوحيد متعدد التخصصات الذي يغطي الإعلانات والوسائل الرقمية.