نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتهاء من تصوير فيلم "إكس مراتي" وعرضه قريبًا في موسم الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي فريق عمل فيلم "إكس مراتي" من تصوير أخر أيام التصوير ومن المقرر عرضه قريبا في السينمات في موسم الصيف الحالي.

ويجسد هشام ماجد دور طبيب نفسي ومتزوج من النجمة أمينة خليل ويعيش العديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن فيلم "إكس مراتي" والذي يدور في إطار إجتماعي كوميدي من بطولة:هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وسنيرجي، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز

آخر أعمال النجم هشام ماجد فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.