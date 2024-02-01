الاتحاد الإسباني يعلن حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حكم المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إطار الدوري الإسباني، سيحل أتلتيكو ضيفًا على الريال في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو".

حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تقرر منح خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز فرصة تحكيم المباراة بين الفريقين، وسيكون الحكم النافاريس مسؤولًا عن تقنية الفار، بينما سيكون إدواردو برييتو إجليسياس مساعدًا للحكم في هذا اللقاء.

يعتبر هذا الديربي الإسباني القادم تجربة جديدة لخوسيه سانشيز، حيث يكون هذا هو أول ديربي يديره في إطار الدوري الإسباني، على الرغم من أنه سبق له تحكيم مباريات بين الفريقين.

يُذكر أن خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز قاد سابقًا مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني عام 2020 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي شهدت طرد فيدي فالفيردي بعد حادثة تدخل عنيفة مع ألفارو موراتا.

وقد قاد الحكم 27 مباراة لريال مدريد في الدوري الإسباني، حقق فيها الفريق 18 انتصارًا، وتعادل في 6، وخسر 3، كما أدار مباراتين هذا الموسم لريال مدريد، حقق فيهما الفوز، وسبق له أيضًا تحكيم نهائي كأس الملك العام الماضي لصالح أوساسونا.

وبالنسبة لأتلتيكو مدريد، فإن خوسيه سانشيز أدار 19 مباراة للفريق، حقق فيها 10 انتصارات، وتعادل في 6، وخسر 3.