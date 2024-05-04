أولمبي اليابان بطلاً لكأس آسيا
تُوِّج المنتخب الأولمبي الياباني لكرة القدم، بطلاً لكأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأوزبكي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حامد بنادي السد.
سجل هدف اليابان والمباراة الوحيد اللاعب فوكي يامادا في الدقيقة 91، وأهدر منتخب أوزبكستان ركلة جزاء في الدقيقة 98.
وتأهل منتخب اليابان إلى أولمبياد باريس ليتواجد في المجموعة الرابعة، بينما تأكد تواجد منتخب أوزبكستان بجانب المنتخب المصري الأولمبي في المجموعة الثالثة بجانب كل من الدومينيكان وإسبانيا.
وكان منتخب العراق قد تأهل للأولمبياد الخميس بفوزه على إندونيسيا 2-1، ليتواجد في المجموعة الثانية، بينما تلعب إندونيسيا الملحق مع منتخب غينيا والفائز منهما سيتواجد في المجموعة الأولى بأولمبياد باريس التي ستنطلق يوم 24 يوليو القادم.
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