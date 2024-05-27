نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف عن إيقاف "لاعب مهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل بشأن إيقاف لاعب مهم في بطولة الدوري المصري للموسم الرياضي الحالي.

شوبير يؤكد إيقاف لاعب مهم

نشر حارس مرمى النادي الأهلي السابق، تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس":" إيقاف لاعب مهم".

وكشفت التقارير الصحفية في الساعات الماضية، أن مجلس إدارة نادي بيراميدز قرر إيقاف رمضان صبحي، جناح الفريق، بسبب إثبات تعاطي المنشطات.

وترجح تقارير صحفية آخرى؛ إيقاف نجم النادي الأهلي، حسين الشحات، على أثر أزمته مع الشيبي لاعب فريق بيراميدز.