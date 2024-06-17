نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 17 من شهر يونيو الجاري، مبارايات قوية في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، ويعد أبرزهم مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، على قناة 1 on time sport.

الإسماعيلي ضد إنبي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة 2 on time sport

الزمالك ضد المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة 1 on time sport

القنوات الناقلة لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي التي تقوم بإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شاشات المختلفة.