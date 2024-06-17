نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مانشستر سيتي الإنجليزي سعر بيع نجمه البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة

وطالب الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد، بالحصول على خدمات كانسيلو، والذي انتهت اعارته إلى صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الماضي.

وخرج برشلونة خالي الوفاض الموسم المنصرم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال غابرييل سانز صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانشستر سيتي حدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة بـ 30 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي.