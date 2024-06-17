نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد إنبي اليوم الإثنين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الإسماعيلي لاستقبال نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة من 25 مباراة، تفوق في 6 مواجهات وتعادل في 9 وهزم في 10 مواجهات.

بينما على الجانب الاخر احتل انبي المركز الخامس من 24 مباراة جمع فيها 36 نقطة حقق 10 انتصارات و6 تعادلات و8 هزائم.

موعد مباراة الإسماعيلي ونادي إنبي في الدوري

تنطلق صافرة المواجهة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الإسماعيلية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والبنك الاهلي في الدوري

تنقل مباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.