نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي إنبي ضيفا على حساب الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة من 25 مباراة، تفوق في 6 مواجهات وتعادل في 9 وهزم في 10 مواجهات.

بينما على الجانب الاخر احتل انبي المركز الخامس من 24 مباراة جمع فيها 36 نقطة حقق 10 انتصارات و6 تعادلات و8 هزائم.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة انبي

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، محمد دسوقي، حاتم سكر.

خط الوسط: عمر الساعي، هشام محمد، محمد مخلوف.

خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي، إريك تراوري،أحمد الشيخ.

موعد مباراة الإسماعيلي ونادي إنبي في الدوري

تنطلق صافرة المواجهة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الإسماعيلية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وانبي في الدوري

تنقل مباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.