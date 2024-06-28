نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من محمود علاء بعد إعلان رحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد إعلان رحيله عن جدران قلعة ميت عقبة.

ومن جانبه أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي رحيل المدافع الهداف محمود علاء عن الفارس الأبيض، بعد انتهاء عقده.

رسائل محمود علاء إلى جماهير

ونشر محمود علاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صوره له بقميص الزمالك، وعلق عليها: "الزمالك أولا وأخيرا".

وتابع: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكرا جمهور نادي الزمالك علي الدعم والمساندة طوال فتره 7 سنوات داخل جدران النادي".

وأضاف: "عشنا فيها لحظات انتصار وفرحة بالبطولات، ولحظات انكسار وكان الثابت دائما في مختلف المواقف هي الجماهير الوفية".

وشدد: "عمري ما قصرت أبدا بمجهودي لفرحة جمهور الزمالك وأسف لو كنت في يوم قصرت وعمري ما هنساكم أنتم في القلب".

وأردف: "وأكيد إن شاء الله لنا لقاء، اخيرًا شكرا كابتن حسين لبيب، ومجلس الإدارة، شكرا كابتن عبد الواحد السيد، شكرا جميع الأجهزه الفنية والإدارية والطبية وغرف الملابس ولجميع أصدقائي اللاعبين".

واختتم: "شكرا جميع الأجهزه الفنية والإدارية والطبية وغرف الملابس ولجميع أصدقائي اللاعبين

وأتمني التوفيق الفتره القادمة ويبقي الزمالك دائما علي منصات التتويج ووضعه الطبيعي

الزمالك أولا وأخيرا ".