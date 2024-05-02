انت الأن تتابع خبر ناشطون يهاجمون رابعة الزيات .. لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات لهجوم واسع على منصة "إكس"، لاستضافتها التيكتوكر اللبناني جورج مبيض في إحدى حلقات برنامجها "فوق الـ 18"، خاصة بعد انتشار نبأ إلقاء القبض عليه بتهمة استدراج واغتصاب أطفال في صالون الحلاقة الخاص به في العاصمة بيروت.



واعتبر البعض أن رابعة مسؤولة عن شهرة هؤلاء الشخصيات عبر منحهم مساحة خاصة للحديث عن أنفسهم والترويج لمحتواهم الذي وصفوه بـ"الهابط" و"السخيف"، ورأوا أنه يتجوب عليها التحقق من خلفية المشاهير قبل استضافتهم في حلقات برنامجها.



بدورها، خرجت رابعة للدفاع عن نفسها وتبرير موقفها، مستهجنة كمية الهجوم الذي تتعرض له، إذ لفتت إلى أن استضافتها لجورج كانت ضمن حلقة في الموسم السابق من البرنامج وليس في الموسم الجديد، كما أوضحت أن مضمون الحلقة كان يدور حول نجوم "تيك توك" ومحتواهم الغريب.



وأدانت رابعة أفعال المجرم، وطالبت بإنزال أشد العقوبات في حقه، باعتبارها أمًا وإعلامية مسؤولة تجاه نفسها ومجتمعها.



كما استهجنت رابعة كمية الانتقاد الموجه لها، لا سيما أنها استضافت جورج قبل أن يسدل الستار عن أفعاله غير الأخلاقية، موضحةً أنها تستضيف آلاف الشخصيات من سياسيين وفنانين ورياضيين ومشاهير سوشال ميديا، لذلك فهي غير قادرة على التحقق من خلفياتهم وما يقومون به في غرفهم.



وقالت رابعة: هيدا الهجوم مجحف وظالم وانتظروا حلقة قريبة في برنامج "فوق الـ 18"، رح أضوي كتير أمور تتعلق على هذه القضية، كنا بلشناها في موسم سابق، ويا ريت الجمهور يعود يتفرج على حلقاتنا السابقة، ويشوف كيف سلطنا الضوء على متل هاي قضايا .