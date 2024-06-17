نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد طرح فيلم Border 2 لـ صني ديول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد رسميًا موعد الطرح للجزء الجديد المنتظر من فيلم Border 2 لنجم بوليوود صني ديول، بعد نجاح الجزء الأول على مستوى شباك التذاكر.

ووفق إنديا توداي، الجزء الثاني من الفيلم تقرر طرحه بتاريخ عام 2026، من إخراج انوراج سينغ.

ومن المنتظر أن يحل سلمان خان، كضيف على فيلم ديول الذي سيطرح بعنوان Safar.

ويتطلع النجم الهندي الكبير صني ديول لتجسيد شخصية Hanuman في الفيلم الجديد للمخرج Nitesh Tiwari.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد من المقرر طرحه للعرض بعنوان Ramayana وهو فيلم مستوحى من الخرافات في التراث الهندي.

أول فيلم لـ راجفير ديول

وكان قد احتفل نجم بوليوود الكبير "صاني ديول" بطرح البوستر الترويجي لأول عمل سينمائي لنجله راجفير ديول، الذي سيشهد اول ظهور سينمائي للممثل الشاب ابن النجم الكبير في السينما الهندية.

وقال صاني بنشر البوستر الترويجي الأول لفيلم نجله الجديد الذي يطرح بعنوان Dono، وسيشهد أيضًا الظهور الأول للفنانة الشابة "ثاكيريا دهيلون" في سينما بوليوود.

الفيلم تدور آحداثه في اطار قصة رومانسية بين الثنائي من إخراج "سوراج بارجاتيا".

مشاركة جديدة لبوبي ديول

أيضًا طرح النجم بوبي ديول، شقيق النجم صني ديول الصورة الأولى له، للشخصية التي سيجسدها ضمن احداث فيلم " Animal " إلى جوار رانبير كابور.

ونقل موقع "إنديا توداي"، صورة ترويجية نشرها بوبي لشخصيته من الفيلم، وكان وجهه ملطخًا بالدماء، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام.