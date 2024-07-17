محافظ المنوفية يبحث تسريع معدلات إنجاز مشروعات «حياة كريمة»

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جدة - نرمين السيد - محافظ المنوفية
وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات بقرى الريف المصري.
وفي إطار الزيارات الميدانية الموسعة لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركزي أشمون والشهداء لتحسين جودة حياة المواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل.
وخلال اللقاء بحث محافظ المنوفية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، آخر مستجدات الموقف النهائي لتسليم مشروعات المبادرة الرئاسية المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون والشهداء تمهيداً لدخولها الخدمة أمام المواطنين كون المبادرة أحد المشروعات العملاقة، فضلاً عن الوقوف على نسب تنفيذ معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية بعدد من القطاعات وتذليل العقبات نحوها واتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة نهوها للارتقاء بمستوى الخدمات.
وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه فيما يخص المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مراكز قويسنا ومنوف والباجور، يتم إجراء المعاينات الميدانية اللازمة تمهيداً للبدء في تنفيذها والتعرف من المواطنين على أهم المشروعات الخدمية والتنموية والاحتياجات الفعلية ذات الأهمية القصوى وخاصة قطاعي التعليم والصحة لخدمة المواطنين.
هذا وثمن مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية مجهودات المحافظ المتميزة والملموسة على أرض الواقع في المتابعة المستمرة للمشروعات وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء.
وأشار إلى أن زيارته اليوم تأتى في إطار خطة الدولة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
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