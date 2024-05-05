شارون ستون تعلن دخول نجلها لمجال السينما في سن الـ 23

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النجمة القديرة شارون ستون عن دخول ابنها البالغ من العمر 23 عامًا، ويدعى "روان"، لمجال التمثيل بظهوره في بطولة عمل سينمائي أول له.

ووفق ديلي ميل، حرصت ستون على الترحيب بنجلها الذي انضم لأفراد أسرتها العاملين بالسينما، بعد أن وجهت له رسالة دعم مميزة.

وضمن أقرباء الفنانين المقتحمين لمجال السينما، تقرر رسميًا العمل على مشروع سينمائية جديد، عن السيرة الذاتية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، على أن يقوم بتجسيد شخصية جاكسون في الفيلم نجل شقيقه جعفر جاكسون.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفنان الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، سيجسد شخصية عمه في بدايات حياته المهنية، وهو نجل "جيرماين جاكسون" أحد اشقاء النجم الراحل مايكل جاكسون.

فنان واعد

وتقول الصحيفة البريطانية، أن الممثل الشاب جعفر جاكسون، تعلم الغناء والرقص من سن الـ 12، واختياره لتجسيد شخصية عمه الأشهر في مجال الترفيه والغناء يعتبر اختيار موفق حسب رأي النقاد.

ويأتي العمل على مشروع سينمائي عن مايكل جاكسون بعد مرور ما يزيد عن 10 سنوات على وفاته في سن الـ 50 عام 2009.

تفاصيل عن العمل

وفيلم السيرة الذاتية الخاص بمايكل جاكسون، سيكون من إخراج المخرج الأمريكي الشهير Antoine Fuqua، وستتولى مهمة إنتاجه وتوزيعه شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية الشهيرة "ليونز جيت".

وشارك جعفر مشاعره تجاه اختياره لهذا الدور المميز، عبر تغريدة له على حسابه الخاص على موقع تويتر، حيث قال أنه يشعر بالامتنان والفخر لكونه نجح في حصد هذه الفرصة المميزة.